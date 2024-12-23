Экс-конгрессмен Гетц истратил десятки тысяч долларов на женщин и наркотики

Бывший конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц заплатил женщинам десятки тысяч долларов за наркотики и сексуальные услуг в нарушение ряда правил Палаты представителей, говорится в отчете Комитета по этике Палаты представителей США, 23 декабря сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии