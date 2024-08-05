Смолянам рассказали о новых формах мошенничества

Аферисты в своей «работе» начали использовать информационно-телекоммуникационные сети.Как сообщили в УФСБ России по Смоленской области, злоумышленники выбирают потенциальных жертв из числа сотрудников госструктур, сведения о которых размещены в открытом доступе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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