Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Звездный час Голливуда постепенно вытесняют минуты модных корейских сериалов о любви. Персонажи в дорамах самобытнее, сюжетные линии часто наивнее — от этого время за их просмотром пролетает быстрее, чем пересекаются взгляды героев будущих сериальных парочек.
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