Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Звездный час Голливуда постепенно вытесняют минуты модных корейских сериалов о любви. Персонажи в дорамах самобытнее, сюжетные линии часто наивнее — от этого время за их просмотром пролетает быстрее, чем пересекаются взгляды героев будущих сериальных парочек.