Не всем понравится, но будет хуже: 20 тезисов Лаврова с посольского круглого стола

Двадцать тезисов Лаврова, озвученных главой МИД России на посольском круглом столе, позволяют лучше представить, что предстоит пережить России и миру, что будет с Украиной.
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