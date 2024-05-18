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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РПЛ предложит клубам распределять часть призовых (555 млн рублей) в зависимости от посещаемости и развития медиапродукта

Сейчас в лиге действует следующая модель распределения средств от ТВ-контракта с «Матч ТВ – 50% фонда распределяют в равных долях между всеми 16 клубами, 50% - в зависимости от занятого места.

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