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«Не мог подняться по лестнице». Шакил О’Нил за последние месяцы похудел на 25 кг

Легенда НБА Шакил О’Нил признался, что за последние несколько месяцев он похудел на 25 килограммов и сейчас весит примерно 160.

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