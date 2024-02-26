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Пермский край получит 4,3 млн рублей на укрепление семей

Пермский край получит 4,3 млн рублей на укрепление семей

Предоставленные средства будут использованы в рамках празднования Года семьи в Пермском крае.Из казны Прикамья выделят дополнительное финансирование в размере 4,391 млн рублей для регионального комитета ЗАГС.

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