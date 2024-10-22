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Сын обанкротился, а дочь отказывается говорить об отце: что стало с детьми Чубайса, который вот уже 3 года скрывается за рубежом

Сын обанкротился, а дочь отказывается говорить об отце: что стало с детьми Чубайса, который вот уже 3 года скрывается за рубежом

Интересная жизнь с Vera Star В марте 2022 года Анатолий Чубайс, автор экономических реформ 1990-х, покинул Россию.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;Бегство&quot; и &quot;скрывается&quot; - это не про Чубайса. Тихо, спокойно, не спеша выехал. Причём вместе со всем своим капиталом, нажитым &quot;непосильным&quot; трудом. При этом скрываться ему совершенно не нужно, потому как никто его за &quot;доблестный&quot; труд &quot;на благо&quot; России не преследует. И даже недвижимость, которую из страны не вывезешь при всем желании, и ту никто конфисковывать не собирается. Потому как нынешняя власть российских барыг всячески холит и лелеет. Весьма интересен и показателен в этом плане комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Уехал или нет — это его личное дело». (!???)
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2 час.
Ирина Мва
ОН👆
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2 час.
Наталья Радостева
За счёт государства поддерживает талантливых детей, которые потом что? И - куда?  И - в интересах кого?
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2 час.

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