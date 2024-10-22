Интересная жизнь с Vera Star В марте 2022 года Анатолий Чубайс, автор экономических реформ 1990-х, покинул Россию.
Сын обанкротился, а дочь отказывается говорить об отце: что стало с детьми Чубайса, который вот уже 3 года скрывается за рубежом
Комментарии
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Валерий Фоменков
"Бегство" и "скрывается" - это не про Чубайса. Тихо, спокойно, не спеша выехал. Причём вместе со всем своим капиталом, нажитым "непосильным" трудом. При этом скрываться ему совершенно не нужно, потому как никто его за "доблестный" труд "на благо" России не преследует. И даже недвижимость, которую из страны не вывезешь при всем желании, и ту никто конфисковывать не собирается. Потому как нынешняя власть российских барыг всячески холит и лелеет. Весьма интересен и показателен в этом плане комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Уехал или нет — это его личное дело». (!???)
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2 час.
Ирина Мва
ОН👆
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2 час.
Наталья Радостева
За счёт государства поддерживает талантливых детей, которые потом что? И - куда? И - в интересах кого?
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2 час.
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