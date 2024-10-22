Сын обанкротился, а дочь отказывается говорить об отце: что стало с детьми Чубайса, который вот уже 3 года скрывается за рубежом

Валерий Фоменков

"Бегство" и "скрывается" - это не про Чубайса. Тихо, спокойно, не спеша выехал. Причём вместе со всем своим капиталом, нажитым "непосильным" трудом. При этом скрываться ему совершенно не нужно, потому как никто его за "доблестный" труд "на благо" России не преследует. И даже недвижимость, которую из страны не вывезешь при всем желании, и ту никто конфисковывать не собирается. Потому как нынешняя власть российских барыг всячески холит и лелеет. Весьма интересен и показателен в этом плане комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Уехал или нет — это его личное дело». (!???)