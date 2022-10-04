Лилия Гумерова: Зарплата учителя должна быть достойной

В 2020 году около 67 процентов педагогов на ставке получали зарплату ниже прожиточного минимума. Такие данные в пресс-центре «Парламентской газеты» привела председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
В 2020 году около 67 процентов педагогов на ставке получали зарплату ниже прожиточного минимума. Такие данные в пресс-центре «Парламентской газеты» привела председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Свежие комментарии