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Лилия Гумерова: Зарплата учителя должна быть достойной

Лилия Гумерова: Зарплата учителя должна быть достойной

В 2020 году около 67 процентов педагогов на ставке получали зарплату ниже прожиточного минимума. Такие данные в пресс-центре «Парламентской газеты» привела председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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