Китайский проект «пояс и путь» в Таиланде

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Правительство Таиланда, в котором доминируют военные, прокладывает путь китайскому государственному предприятию для реализации проекта по отводу воды, первого в своём роде в стране и вероятной ступени для китайской инициативы «Один пояс, один путь».