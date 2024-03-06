Груда железа: на Кубани «Лада Приора» на большой скорости снесла электростолб в Кореновском районе

Груда железа: на Кубани «Лада Приора» на большой скорости снесла электростолб в Кореновском районеВ ночь на 6 марта в Кореновском районе водитель отечественного автомобиля на большой скорости врезался в столб линии электропередач.
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