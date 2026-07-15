Законотворцы предложили «Безопасный маршрут»

Группа депутатов ГД РФ направила запрос к руководству МВД с инициативой о внедрении сервиса, позволяющего использовать смартфон в качестве персональной кнопки тревоги на потенциально опасных участках пути.
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