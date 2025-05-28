Electronic Arts пересматривает стратегию: ставка на ключевые франшизы и зак...

Electronic Arts пересматривает стратегию: ставка на ключевые франшизы и закрытие проектовElectronic Arts продолжает реструктуризацию своих игровых подразделений, фокусируясь на сокращении количества одновременно развиваемых проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)