smi.today

3 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Вы будете звездами на небе. Царствие небесное.Пятеро мобилизова...
  • Скиф Туран
    На фото, не сбитые дроны, а то что остаётся от дронов после завершения атаки.Опубликованы кадр...
  • Николаевна
    Всё понятноВ Татарстане выпу...

Политолог Марков заявил, что Киев будет распространять очередные фейки после ударов ВС РФ

Политолог Марков заявил, что Киев будет распространять очередные фейки после ударов ВС РФ

Эксперт в сфере политологии Сергей Марков поделился мнением о том, что подконтрольные киевскому режиму средства массовой информации начнут публиковать фейки о том, что ракеты, выпущенные Армией России, подают на площадях и попадают в жилые дома.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх