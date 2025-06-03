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"Осуждение" Трампа: Белый дом ушёл от вопроса об украинских терактах

"Осуждение" Трампа: Белый дом ушёл от вопроса об украинских терактах

Царьград Коллаж Царьграда Трамп не стал открыто осуждать теракты и диверсии, устроенные Киевом.

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Valentina Garmuviene
Как американцы могут осудить сами себя!
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