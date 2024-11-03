В Google Maps появились снимки расположения украинских военных систем

Снимки расположения украинских военных систем появились в Google Maps. Об этом заявил директор Центра противодействия дезинформации СНБО при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в Telegram-канале.
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