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Генерал армии США усомнился в дружбе США и России

Генерал армии США усомнился в дружбе США и России

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Кейн в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям, посвященных запросу администрации Дональда Трампа о дополнительном финансировании Пентагона в условиях войны с Ираном, заявил, что Россия не является другом Америки.

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