«Афродита, ты дура!» Как не попасть в секту, отправляясь на женский развивающий тренинг?

У одной моей подруги завелась Внутренняя богиня. С тех пор с ней стало невозможно общаться. Забросив мужа, дом и двух детей, она питается энергией солнца, пишет письма своей вагине, разговаривает с собственными почками, бесконечно тренирует точку G, ходит без трусов в самые колючие морозы – лишь бы не потерять связь этого самого с землей-матушкой, а на все попытки поговорить о чем-то отрезвляющем откликается единственной фразой, словно обученный шпион – паролем: «Я тебя услышала».