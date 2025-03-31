Залужный высказался о своем участии в выборах на Украине

Политика как она есть

Украинцам не стоит думать о выборах в республике до окончания конфликта с Россией. К такому подходу призвал экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный, передает «РБК-Украина».