Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть седьмая: OpenPose для ControlNet Те, кто...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть седьмая: OpenPose для ControlNetТе, кто только начинает знакомство с генеративными моделями для создания изображений, как правило, концентрируются на совершенствовании текстовых подсказок и выборе чекпойнтов.
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