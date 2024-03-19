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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть седьмая: OpenPose для ControlNet Те, кто...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть седьмая: OpenPose для ControlNet Те, кто...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть седьмая: OpenPose для ControlNetТе, кто только начинает знакомство с генеративными моделями для создания изображений, как правило, концентрируются на совершенствовании текстовых подсказок и выборе чекпойнтов.

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