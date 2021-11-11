Кукуевские зарисовки

Темы дняОбществоКукуевские зарисовки О личных впечатлениях. Три дня назад я вернулась из города Киева (была там 5 дней по неотложным семейным делам).Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей СафроновБыл давно, но не так чтобы очень давно. В 2011 году довелось проезжать на машине через Белоруссию и далее по Руине: Овручь... к Виннице. В то время, про дороги в Куёве, не имел представления, но периферийные до самой Молдавии разбиты в хлам. Ладно бы дороги, но в огромном количестве закрыты школы, два раза в сутки на короткое время отключается электричество и много чего ещё... На счёт того, что "их не жаль" (простых людей) сказать не могу (реально хорошие люди), т.к. ещё тогда бандитосы во власти не собирались абсолютно считаться с мнением людей. Прошло уже 10 лет и наверняка ЖИТЬ им стало только хуже под бандеровской бандой.Елена АлександровнаПоследний раз была на западной Украине ещё в 1987 году. Всё было, как и в 60-х, когда меня отправляли туда в летние каникулы. Провинция, плохие дороги, люди странные, в общем не любила я туда ездить и мова с детства раздражала. И в 2007 ехала через Украину в Крым. Грязные вокзалы, всё те же разбитые дороги, раздражённые люди и жутко злые пограничники, которые ночью орали в вагоне и хамили. В украинском тогда Крыму тоже было безрадостно. Со многими тогда крымчанами общалась, в том числе и с татарами которых вернули в Крым из Узбекистана. Все в один голос твердили, что не хотят быть в Украине и терпеть не могут всё украинское. Могу представить себе, как сейчас на Украине всё происходит. Зная менталитет и натуру людей живущих там, видя хари пестрящие на их ТВ, могу сказать одно - ничего хорошего там не будет и всё будет только хуже. Сват живёт под Полтавой, приезжает раз в полгода за московской пенсией, так как прописан в Москве, с каждым разом всё грустнее и грустнее.ВиталийСтранный автор. Поехала по неотложным семейным делам, при этом нашла время обследовать помойки, пообщаться с бомжами, оценить дороги и в центре, и на окраине уровень жизни описать. Молодец, короче, поездка в зачёт.Василий ГорбатовПрофукали мы Украину (если не сказать более грубо). Выросло уже не одно поколение, воспитанное в ненависти к России. Думаю возврат Украины - очень маловероятен. Свидетельства очевидца - тому яркое подтверждение.Людмила РедькоВ 2013 году ехала на поезде через Украину и Молдавию в Болгарию. Обратила внимание, что вся ж\д инфраструктура намного старее чем в России. В Кишиневе на вокзале много было бедных людей которые торговали всякой всячиной. Думаю, что сейчас все стало только хуже.Сергей ЯминовВот вам последствия русофобии.Сергей УсачевЗато тв повторяем мантру о братском народе- никогда не были, да и сейчас тем более не будутАдольф ПешковНа Украине именно та обстановка, которую планировали западные коллонисты осуществить на всей территории СССР. Первое непременное мероприятие это - создать там несколько десятков партий. Пока они будут дискутировать пройдёт много лет. Потом бери их голыми руками. Более успешно получилось на Украине. Путин уловил идею и вначале дал старт на выплод олигархов, которые будут обладать и средствами, и возможностями держать установленный порядок.Потом создал однопартийную систему, как и во всех развитых странах. Теперь эта система обеспечивает стабильность, но не устраивает запад поскольку слишком большая часть богатств принадлежит олигархам России, а не им. А Украина так и будет тонуть в дискуссиях пока не появится достойный ГЕТМАН.Комментировать