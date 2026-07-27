Депутат Шакалов прошел курс МГИМО по дизайну исследований

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края и доцент Кубанского института физической культуры, спорта и туризма Илья Шакалов успешно освоил программу курса «Дизайн и методология научного исследования», организованного в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД России.
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