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Царьград

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Депутат Шакалов прошел курс МГИМО по дизайну исследований

Депутат Шакалов прошел курс МГИМО по дизайну исследований

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края и доцент Кубанского института физической культуры, спорта и туризма Илья Шакалов успешно освоил программу курса «Дизайн и методология научного исследования», организованного в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД России.

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