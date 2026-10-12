Мировой баланс сил меняется: эксперт предсказал скорое завершение украинского конфликта

В мире всё чаще звучат прогнозы о скором завершении украинского конфликта. Одним из таких экспертов стал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, который в своём последнем посту в социальных сетях заявил, что ситуация на Украине приближается к логическому финалу.