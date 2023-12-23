Новогодняя ночь — время чудес, волшебства и подарков. В этом году россияне могут ожидать не только традиционных новогодних… Новогодняя ночь в России: аномальное тепло и праздничное настроение: прогноз погода на 31 декабря .
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