Бегал с иконой и ножом - искал батюшку: Жестокое убийство прихожанина в православном храме. Детали нападения лишают дара речи

Виктор Борисов

Банда ГТА таджики узбеки киргизы московская область 2012 год -2014 ...суд состоялся в 2017 во время суда в Мособлсуде разоружили конвой завладели оружием и пытались бежать из здания суда судебные приставы не сумели оказать эффективного сопротивления и только по совпадению находившиеся бойцы Россгвардии их почти всех перебили ...Следствие. и суд..по моему мнению старались представить их обычными уголовниками....в этой ячейке был свой оружейник главарь прошел военную и идеологическую подготовку в Сирии Родственница (мать) начальника управделами Генеральной прокуратуры сдавала в аренду хозяйственную постройку, для проживания совместно c сожительницей и двумя детьми погибшему при задержании во время штурма этой постройки предполагаемому организатору обезвреженной преступной группировки, гражданину Киргизии Усманову. Расстреливали водителей и пассажиров автомашин ночью на трассе ДОН....брали только деньги и документы. .Цель была не грабеж---а посеять панику и страх...проверить на прочность власть......это мое личное мнение не более..Информация в инете в свободном доступе .Они не были уголовниками - это были боевики.....а вот возникает вопрос ..а сколько еще таких пока ""спящих" ждущих общего сигнала групп...? Наверное это известно только алллаху и тому кто их посылает..я ощался по работе с этими "людьми" их можно только расстрелять