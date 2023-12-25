Немецкий депутат: надо дать Украине ракеты Taurus и не бояться России

Европе следует с утроенной силой помогать Украине, чтобы компенсировать выпадение американских поставок, заявляет депутат немецкого парламента Норберт Ротгин (Norbert Röttgen) в публикации на страницах американского журнала Foreign Affairs.
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