❗️Разбирать завалы от обвалившегося моста в Джанкойском районе будут всю ночь Главный инженер Службы автомобильных дорог Крыма Василий Сомов.
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❗️Разбирать завалы от обвалившегося моста в Джанкойском районе будут всю ночь Главный инженер Службы автомобильных дорог Крыма Василий Сомов.