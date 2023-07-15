Военное обозрение

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Глава МИД Германии: Мы каждый день работаем над тем, чтобы на Украине наступил мир

Глава МИД Германии: Мы каждый день работаем над тем, чтобы на Украине наступил мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз заявила, что она выступает против поставок Украине кассетных боеприпасов.

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Комментарии
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Лариса Абросимова
А бензинчиком кто подливает??? Что Камала, что Бербок два сапога пара . Обе тупые и безмозглые. Одна так родилась , другая стрясла мозги на батуте. Дети! Не прыгайте на батуте, будете как Бербок.
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