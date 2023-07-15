Глава МИД Германии: Мы каждый день работаем над тем, чтобы на Украине наступил мир

Лариса Абросимова

А бензинчиком кто подливает??? Что Камала, что Бербок два сапога пара . Обе тупые и безмозглые. Одна так родилась , другая стрясла мозги на батуте. Дети! Не прыгайте на батуте, будете как Бербок.