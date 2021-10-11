Четверых чиновников из Акмолинской области наказали за плохие дороги

Четверых чиновников из Акмолинской области привлекли к адмответственности за неисполнение предписаний в связи с ненадлежащим состоянием автодорог региона, передает МИА "Казинформ".
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