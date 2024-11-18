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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев На 101-м километре дороги "Зеленогорск – Приморск – Выборг" в Выборгском районе Ленинградской области 18 ноября произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали четыре человека.

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