Ударим паромами по прибалтийским блокадам! Пока ЕС отменяет российский автотранспорт, Калининград запасается судами для перевозки людей и грузов

Для Калининградской области построят три новых железнодорожных парома. Об этом по итогам совещания президента Владимира Путина и членов Правительства, на котором обсуждалась госпрограмма «Социально-экономическое развитие Калининградской области», заявил вице-премьер правительства России Максим Решетников.