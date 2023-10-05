Ударим паромами по прибалтийским блокадам! Пока ЕС отменяет российский автотранспорт, Калининград запасается судами для перевозки людей и грузов

Для Калининградской области построят три новых железнодорожных парома. Об этом по итогам совещания президента Владимира Путина и членов Правительства, на котором обсуждалась госпрограмма «Социально-экономическое развитие Калининградской области», заявил вице-премьер правительства России Максим Решетников.
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