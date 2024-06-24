В Дагестане объявили трехдневный траур

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур в связи с терактом в Махачкале и Дербенте. В результате нападения убиты более 15 сотрудников полиции, несколько гражданских, более 10 человек пострадали.
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