Транспортные полицейские Южного Урала обеспечили безопасность детей, следующих на новогодние праздники в Санкт-Петербург

Сотрудники транспортной полиции Челябинска проводят мероприятия в рамках акции «Безопасные каникулы», которая направлена на предупреждение детского травматизма на объектах транспорта, а также профилактику противоправного поведения подростков на железной дороге.
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