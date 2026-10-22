Житель канадского Торонто Юэхао Хуан столкнулся с абсурдной ситуацией после недельной аренды автомобиля: компания Avis выставила ему дополнительный счёт почти на 5900 канадских долларов (около 350 тысяч рублей), утверждая, что за семь дней он проехал 28 933 километра.