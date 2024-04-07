Театр абсурда
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Театр абсурда

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Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш

Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш

Буквально вчера я писал о том, что депутат Матвеев обнародовал обнаруженный им законопроект депутата Семигина, дающий право диаспорам влиять на определенные решения власти, эдакий карт-бланш на счастливую жизнь.

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Комментарии
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Валерий Шляхтин
Какая разница, всё равно это будут диаспоры, рассадник коррупции и криминала среди мигрантов. Неужели в Правительстве и Думе не могут этого понять? Или обогащение любой ценой выше интересов народа России?
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15 час.
Игорь Кузнецов
Я не понял - в тексте: &quot;создания при региональных и местных органах исполнительной власти &quot;совещательно-консультативных &quot; органов диаспор&quot;, а потом &quot;Речь идёт о национально-культурных автономиях&quot;... &quot;Что касается фестивалей по различным культурам народов Российской Федерации и поддержки вообще национальных культур, [это] чрезвычайно важная вещь&quot;, - сказал Путин. Что ещё нужно добавить? Какие ещё функции националистам?
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15 час.

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