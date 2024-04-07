Буквально вчера я писал о том, что депутат Матвеев обнародовал обнаруженный им законопроект депутата Семигина, дающий право диаспорам влиять на определенные решения власти, эдакий карт-бланш на счастливую жизнь.
Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш
Комментарии
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Валерий Шляхтин
Какая разница, всё равно это будут диаспоры, рассадник коррупции и криминала среди мигрантов. Неужели в Правительстве и Думе не могут этого понять? Или обогащение любой ценой выше интересов народа России?
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15 час.
Игорь Кузнецов
Я не понял - в тексте: "создания при региональных и местных органах исполнительной власти "совещательно-консультативных " органов диаспор", а потом "Речь идёт о национально-культурных автономиях"... "Что касается фестивалей по различным культурам народов Российской Федерации и поддержки вообще национальных культур, [это] чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин. Что ещё нужно добавить? Какие ещё функции националистам?
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15 час.
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