Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш

Какая разница, всё равно это будут диаспоры, рассадник коррупции и криминала среди мигрантов. Неужели в Правительстве и Думе не могут этого понять? Или обогащение любой ценой выше интересов народа России?

Игорь Кузнецов

Я не понял - в тексте: "создания при региональных и местных органах исполнительной власти "совещательно-консультативных " органов диаспор", а потом "Речь идёт о национально-культурных автономиях"... "Что касается фестивалей по различным культурам народов Российской Федерации и поддержки вообще национальных культур, [это] чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин. Что ещё нужно добавить? Какие ещё функции националистам?