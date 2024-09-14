Россия может создать две автоматические станции «Луна-27»

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает предложение Института космических исследований (ИКИ) о создании и запуске двух станций «Луна-27», но окончательное решение по этому вопросу не принято, завил научный руководитель ИКИ РАН академик Лев Зеленый, 14 сентября сообщает ТАСС.