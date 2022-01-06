Все финансовые организации Казахстана приостановили работу - нацбанк

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность на фоне контртеррористской операции и сбоев в работе интернета, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на пресс-секретаря Нацбанка Олжаса Рамазанова.