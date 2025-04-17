Владивосток: Обучающая программа для ветеранов поможет создать бизнес

Во Владивостоке пройдет бесплатная программа "СВОе дело" для ветеранов Специальной военной операции. Участники получат знания по бизнес-планированию и наставничество, чтобы успешно стартовать в предпринимательстве.
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