Военное обозрение

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На вооружении ВСУ впервые замечены румынские копии гаубицы Д-20

На вооружении ВСУ впервые замечены румынские копии гаубицы Д-20

ВСУ получили в свое распоряжение гаубицы M1981 румынского производства. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные украинскими СМИ.

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