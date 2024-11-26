Зависимость от телефона влияет на психическое здоровье

Исследование, проведенное учеными Лондонского университетского колледжа, свидетельствует о том, что «думскроллинг» - привычка бесконечно прокручивать страницы в Интернете - негативно сказывается на психическом здоровье, сообщает DailyMail.
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