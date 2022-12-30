Эксперт Саламе: цена нефти может превысить $100 за баррель

Рост цен на нефть марки Brent выше 100 долларов за баррель возможен в первом квартале следующего года в связи с сокращением ее добычи в мире и установлением ценовых ограничений, заявил РИА Новости эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе.