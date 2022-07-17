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Золотой призер МЧМ-2017 Джереми Бракко попал в сферу интересов «Барыса» (Metaratings)

Как стало известно Metaratings.ru, нападающий Джереми Бракко попал в сферу интересов «Барыса». Минувший сезон 25-летний американец провел в Германии, выступая за «Крефельд».

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