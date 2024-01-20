Старые грузовики из ЕС незаконно оформлялись в Молдове как "новые"

Сотрудники Департамента по борьбе с мошенничеством и соблюдению таможенных правил Таможенной службы под руководством ПБОПОД расследуют ввоз в Молдову партии грузовиков из ЕС с реальным возрастом более 12 лет, хотя в документах был указан меньший возраст, сообщает Noi.