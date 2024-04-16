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Четвероклассник без вести пропал в Петербурге

Четвероклассник без вести пропал в Петербурге

В Санкт-Петербурге пропал 10-летний ребенок. Мальчик ушел вечером 15 апреля и не вернулся. Как стало известно «Аргументам недели», 30-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего 10-летнего сына.

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