Четвероклассник без вести пропал в Петербурге

В Санкт-Петербурге пропал 10-летний ребенок. Мальчик ушел вечером 15 апреля и не вернулся. Как стало известно «Аргументам недели», 30-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего 10-летнего сына.