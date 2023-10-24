Карьерный форум для иностранных студентов планируют провести в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно во время посещения нижегородской делегацией Шаньдунского транспортного университета (Китай), в котором русский язык изучает тысяча студентов.
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