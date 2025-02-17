Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Новая партия вскоре может появиться в РФ: в руководстве её может оказаться глава узбекской диаспоры

Новая партия вскоре может появиться в РФ: в руководстве её может оказаться глава узбекской диаспоры

Avia.pro - СМИ В центре политических событий России появляется новая партия — «Партия народного единства», и вокруг неё уже витает множество слухов и обсуждений.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
И ни одного русского. Одни евреи...
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12 час.
alik3456 Джексон
Партии никогда с народом не согласовывались, не для того они создавались..
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12 час.
Ника
Давно назрел Закон о запрете работы в Органах власти и в образовании детей, некоренного населения, в том числе и в полиции.
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12 час.
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