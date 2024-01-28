Как приготовить индюшиные ножки?!

Вкусные, ароматные, таящие во рту! Шикарный способ приготовить индюшиные ножки в духовке, в фольге! Быстро, просто и очень вкусно! Возьмите столько ножек, сколько помещается у вас на противне, или в форме для запекания.
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