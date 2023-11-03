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Прокуратура начала проверку после крупного пожара в промзоне Перми

Прокуратура начала проверку после крупного пожара в промзоне Перми

Пока точная причина пожара остается неустановленной.Прокуратура Индустриального района приступила к проверке крупного пожара в промзоне, который произошел вечером 2 ноября на улице Промышленная, 110/2 в Перми.

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