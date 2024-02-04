Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Когда такие советники - враги не нужны", - Илларионов о тернистом пути Путина в Императоры.

"Когда такие советники - враги не нужны", - Илларионов о тернистом пути Путина в Императоры.

Politiki.net Говорят, Владимир Путин тщательно подбирает команду, вокруг него сплошь преданные ему люди.

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Комментарии
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Андрей
так это советник 2000-2005 года.Тогда всё ельцинскогайдаровское окружение было на местах.
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18 час.

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