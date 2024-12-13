Бурунов сияет рядом с молодой избранницей — проблемы позади

Актер не так давно заявил о расставании с возлюбленной. Сергей Бурунов с возлюбленной Екатериной Предоставлено организаторами мероприятияСергей Бурунов пришел на юбилей Эмина Агаларова с возлюбленной, которая его на 12 лет младше.